«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт».

Ставка: «Айнтрахт» победит с форой (+1.5) за 2.10.

«Айнтрахт» является одним из самых неудобных соперников для мюнхенской «Баварии». Франкфуртцы выиграли три из восьми предыдущих очных встреч. Также имеют две ничьих. Одна из них была совсем недавно — в первом раунде (3:3).

Беспроигрышная серия «Айнтрахта» в чемпионате Германии насчитывает семь встреч. В каждой получилось забить. После перехода Омара Мармуша в «Манчестер Сити» результативность «Айнтрахта» должна была снизиться. Однако Дино Топпмёллер нашёл решение, перейдя на другую схему игры. Ушло немного времени на привыкание, но вот уже показатели возвращаются к прежним.

«Айнтрахту» вполне по силам отобрать очки у «Баварии». Даже будучи мотивированными чемпионской гонкой, мюнхенцы неоднократно проигрывали. Франкфуртцы по-особенному настраиваются. Лучшим вариантом для ставки видится победа гостей с форой (+1.5) за 2.10. В четырёх последних очных встречах такая ставка играла. Айнтрахтцы проиграли лишь одну, причём со счётом 1:2.

Вообще, соперники прекрасно дружат с результативностью. На двоих в 22 встречах Бундеслиги соорудили 114 мячей. И 21 из них записал на свой счёт Гарри Кейн. Только вот последние две игры лучший бомбардир в истории сборной Англии провёл без результативных действий. При этом из-за травмы рискует пропустить встречу. Всё это на руку гостям.