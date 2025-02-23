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«Лион» — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги 1

«Лион» — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги 1
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Лион» — «ПСЖ».

Ставка: «ПСЖ» победит + обе забьют за 2.60.

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«Лион», разумеется, опасен. Недооценивать его — себе дороже. Особенно после результатов последних матчей. Клуб из одноимённого города в прошлых двух турах чемпионата Франции одержал разгромные победы. Сперва со счётом 4:0 одолел «Реймс», а затем со счётом 4:1 обыграл «Монпелье». До того был боевой матч с «Марселем» — 2:3.

Как видно, лионцы сейчас неплохо забивают. На своём поле дать отпор могут. И всё же «ПСЖ» справедливо выйдет на игру фаворитом. Особенно если посмотреть на историю противостояний соперников. Дело в том, что парижане выиграли семь из девяти последних встреч. Скорее всего, выиграют и эту. Тем более что уже победили со счётом 3:1 в первом круге этого сезона.

Ждать ли в воротах Матвея Сафонова? Вряд ли. Тренерский штаб редко даёт шансы россиянину в больших встречах. С другой стороны, в последнее время экс-голкипер «Краснодара» всё больше радует. Зато наверняка можно ожидать появление Хвичи Кварацхелии, который с каждой игрой лучше осваивается. Что до ставки, то П1 через голы в обе стороны выглядит заманчиво.

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