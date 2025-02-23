«Лион» — «ПСЖ»: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции

В воскресенье, 23 февраля, на стадионе «Групама» в Лионе состоится матч 23-го тура французской Лиги 1 «Лион» — «ПСЖ». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.71, что приблизительно равно 57% вероятности.

Победа «Лиона» оценивается коэффициентом 4.60 и соразмерна с ничейным исходом. Шансы варьируются в районе 20-22% вероятности.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.38. Вероятность такого события переваливает за 70%.