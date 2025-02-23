Бивол победил Бетербиева в реванше. Зашёл коэффициент 8.00

В ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) российский абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым проиграл экс-чемпиону мира в этом дивизионе Дмитрию Биволу решением большинства судей.

В первых раундах небольшое преимущество было на стороне Бивола, ближе к середине поединка Бетербиев перехватил инициативу и несколько раз крепко донёс свои удары до головы и корпуса Бивола.

С седьмого раунда Бивол и Бетербиев боролись за инициативу. Бивол взрывался многоударными комбинациями, но Бетербиев всегда успешно восстанаваливал паритет, нанеся в ответ не меньшее количество точных силовых ударов.

Заключительные раунды прошли в конкурентном стиле, и в конечном итоге поединок продлился все отведённые 12 раундов, после чего судьи выставили следующий счёт — 114-114, 116-112, 115-113 в пользу Бивола.

Букмекеры отдавали минимальное предпочтение Биволу: поставить на победу Дмитрия предлагалось с коэффициентом 1.94, то есть выплата с 1000 рублей составила бы 1940 рублей. Успех Бетербиева оценивался в 2.12.

Полный бой шёл за 1.52, а победа Бивола по очкам — за 2.45. При этом заключить пари на раздельное решение судей в пользу Дмитрия предлагалось за 8.00.