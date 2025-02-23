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«Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (-1) за 2.40.

«Две команды достаточно нестабильны. И если по «Ньюкаслу» это можно объяснить тем, что команда сильно дорожила игрой с «Арсеналом» в полуфинале Кубка лиги, то «Ноттингем» в этом плане немножко другой. Все поражаются сезоном подопечных Нуну Эшпириту Санту, но всё-таки это их первый год на таком уровне, поэтому качать команду спокойно может. Как мы видели, была и разгромная победа над «Брайтоном» (7:0), и большое поражение от «Борнмута» (0:5), и неубедительная игра в прошлом туре с «Фулхэмом» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом году «Ноттингем» впервые за долгое время победил «Ньюкасл», но вообще традиционно выступает против него неудачно. Команда Нуну Эшпириту часто забивает в начале матча, это уже сложившаяся практика.

Но мне кажется, что «Ньюкасл» после тяжёлого поражения от «Сити» должен перестроиться, уверенно сыграть на своём поле и показать, что у клуба достаточно серьёзные кондиции. Тем более что есть ещё один бонус в лице Александра Исака — человека, который забивает в каждом матче АПЛ с «Ноттингемом». Поэтому думаю, что хозяева победят с форой (-1)», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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