«Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест».

Ставка: ничья за 3.85.

«23 февраля состоится один из центральных матчей 26-го тура АПЛ — «Ньюкасл» сыграет против «Ноттингем Форест». Думаю, такой статус этому противостоянию никто бы не дал ещё на старте сезона. Однако обе команды проводят сильный сезон и претендуют на финиш на высокой позиции в таблице.

Ещё недавно они шли в еврокубковой зоне. Собственно, «Ноттингем Форест» в ней и остается. Более того, идёт он не просто в топ-6, а располагается намного выше — третье место. Уже достаточно давно «лесники» там закрепились, пусть и немного отстали они от второго «Арсенала», сейчас разрыв составляет шесть очков. Но и отрыв от преследователей у подопечных Нуну Санту сохраняется — три и четыре очка.

Могла бы ситуация у «Ноттингем Форест» быть и лучше. Но дважды в последних турах клуб проиграл — 0:5 от «Борнмута» и 1:2 от «Фулхэма», оба идут ниже в турнире. Интересно, что между этими неудачами «лесники» сами разгромили «Брайтон» со счётом 7:0. Так что нестабильно выступает коллектив, пусть и чаще всё-таки выигрывает.

А вот «Ньюкасл» же выпал из топ-6, где ещё совсем недавно долгое время находился. Всё дело в поражениях, которых стало много — сразу три в четырёх турах. Не справились «сороки» с «Борнмутом» (1:4), «Фулхэмом» (1:2) и «Манчестер Сити» (0:4). Примечательно, что двум из этих соперников «Ноттингем Форест» тоже проигрывал.

Но дела у команды Хау идут не так уж плохо, она всё-таки часто побеждает, на дистанции смотрится намного лучше. Так, в двух других турнирах «Ньюкасл» недавно выигрывал. В полуфинале Кубка лиги он прошёл «Арсенал» (общий счёт 4:0), а из Кубка Англии выбил «Бирмингем» (3:2).

Я тут жду равного противостояниях. Соперники находятся в схожей ситуации, неплохо проводят сезон и борются за высокие позиции в таблице. Да, «Ньюкасл» чуть сбавил в последнее время. Но недавние неудачи сейчас только сильнее мотивируют «сорок», я считаю. Они точно не уступят.

Думаю, матч будет равным, победителя они не определят. Ставлю на ничью за 3.85», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».