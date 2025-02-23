«Реал» Мадрид — «Жирона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Жирона».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.80.

«Реал» был восхитителен на этой неделе. Какие только эпитеты не заслужила игра мадридцев в матче с «Сити»! Это действительно было очень круто. Килиан Мбаппе — король. Справа, слева, через дриблинг — как угодно забивает, перебрасывает мяч через Эдерсона. В общем, «Реал» был великолепен. Сумасшедшая группа атаки: Родриго смотрелся здорово, Винисиус, даже несмотря на то что не забил, тоже провёл отличный матч.

Да, будет отсутствовать Беллингем. Как вы знаете, ему грозила дисквалификация от 4 до 12 матчей, но «Реалу» удалось найти аргументы, и в итоге он пропустит только две ближайшие игры в испанском чемпионате. «Реал» потерял лидерство, пропустив вперёд «Барселону» по дополнительным показателям. Конечно, в домашнем матче на «Бернабеу» очки терять нельзя.

«Жирона» играет в этом сезоне очень неровно. Для «Реала» это будет второй матч на неделе с командой из City Group. С «Манчестером», главным старшим братом, разобрались, теперь посмотрим, смогут ли мадридцы справиться с братом поменьше.

Даже если «Жирона» показывает хорошую игру, в прошлом сезоне и уже в этом «Реал» уверенно её обыгрывал. Думаю, что и сейчас будет убедительная победа. Как говорили некоторые мои коллеги — «как земля за колхозом».

Считаю, что «Реал» выиграет минимум с разницей в два мяча. Берём победу хозяев с форой (-1.5)», — приводит слова Генича «РБ Спорт».