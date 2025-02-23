«Реал» Мадрид — «Жирона»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Жирона».

Ставка: победа «Реала» 2:0 за 7.00.

«23 февраля в 25-м туре Ла Лиги состоится игра «Реала» Мадрид и «Жироны». Сейчас уровень соперников разный. Уверен тут в успехе хозяев поля, даже несмотря на то, что в середине недели они провели тяжёлое противостояние.

Несколько не самых простых недель было у «Реала», чередовал он матчи каждые несколько дней. И с точки зрения результатов сказалось это в основном на Примере. В ней в трёх турах кряду подопечные Анчелотти не выигрывали. Сперва уступили «Эспаньолу» (0:1), а затем поделили очки с разными по уровню соперниками – 1:1 с «Атлетико» и с «Осасуной».

В результате клуб упустил лидерство в Ла Лиге, пропустив выше «Барселону». Хотя каталонцы обгоняют «сливочных» сейчас только по дополнительным параметрам. Правда, от них обоих «Атлетико» с третьей строчки отстаёт всего на балл. В других турнирах недавно «Реал» добивался успеха, особенно важно ему было пройти «Ман Сити» в Лиге чемпионов – оба раза победил коллектив, вполне заслуженно (3:2 и 3:1).

Ну а «Жирона» пока проваливает сезон. Клуб ранее имел шансы бороться за еврокубки. Но сейчас с 31 очком он уже опустился на 10-е место. В общем-то, от топ-6 он не так сильно отстаёт, всего на четыре балла. Однако, учитывая последние результаты жиронцев, слабо верится в то, что они в ближайшее время сократят это отставание.

Дело в том, что у клуба всего одна победа в пяти турах – 2:1 с «Лас-Пальмасом», сейчас борющимся за выживание. И в остальных противостояниях недавно коллектив терпел неудачи, проигрывал. В том числе нескольких нижестоящих соперников «Жирона» не обыграла недавно – 1:2 с «Севильей» и 1:2 с «Хетафе».

В общем, тут, по-моему, без шансов для гостей. Если бы против мадридцев играл коллектив в хорошей форме, он бы мог воспользоваться тяжёлым графиком соперника. Но «Жирона» сейчас сама испытывает проблемы, которые вряд ли ей позволят нанести поражение «Королевскому клубу», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».