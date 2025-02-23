«Реал» Мадрид — «Жирона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры 23 февраля

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Жирона».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.75.

«Реал» в последних трех турах чемпионата Испании не смог одержать побед: поражение от «Эспаньола» (0:1) и две ничьи с «Атлетико» и «Осасуной» (по 1:1). Эти результаты привели к потере лидерства в Примере, хотя отставание от «Барселоны» составляет лишь в разнице мячей. В Лиге чемпионов «сливочные» успешно преодолели стадию 1/16 финала, обыграв «Манчестер Сити» с общим счетом 6:3.

В предстоящем матче «Реал» будет вынужден обойтись без Джуда Беллингема, получившего удаление в предыдущей игре. Несмотря на это, в команде есть Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе, которые способны обеспечить результат в атаке.

«Жирона» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 24 матчах. Команда потерпела поражения в последних двух встречах: 0:3 от «Атлетика Бильбао» и 1:2 от «Хетафе».

В последних трех очных встречах «Реал» одержал уверенные победы над «Жироной» с общим счетом 10:0.

Учитывая текущую форму команд и фактор домашнего поля, «Реал» является явным фаворитом предстоящего матча. Поставим на победу хозяев с форой (-1,5)», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».