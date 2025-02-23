«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: ставка Александра Мостового на матч 26-го тура АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Манчестер Сити» 2:1 за 10.00.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сойдутся в 26-м туре чемпионата Англии. Сейчас это уже не встреча двух сильнейших команд Англии. Только про один из клубов подобное можно сказать.

«Ливерпуль», конечно, блистательно проводит сезон. Он уже с большой вероятностью выиграет АПЛ. Долгое время сохраняется отрыв от преследователей у клуба. Недавно он сыграл в двух перенесённых турах лиги, в которых поделил очки с «Эвертоном» и с «Астон Виллой» (2:2 оба раза) — две тяжёлые игры, в которых «красные» в нужный момент недодавили соперников.

Но, несмотря на несколько ничьих, отрыв от второго «Арсенала» увеличился до восьми очков. Пусть и теперь у «канониров» на одну игру меньше, победив в ней, они сократят отставание до пяти очков. Я уже не думаю, что «Ливерпуль» такой разрыв умудрится растерять.

Хотя мало кто предполагал ранее, что «Ман Сити» так быстро потеряет все чемпионские амбиции в сезоне. Был кризис у команды в 2024 году, слишком много поражений, изредка прерываемых ничьими и победами. Сейчас те времена давно прошли, команда Гвардиолы почти вернулась в форму. Но в таблице лиги ей уже вряд ли удастся забраться в топ-2 — разрыв составляет почти 10 очков.

Да и проигрыши «Ман Сити» всё ещё продолжаются, причём происходят они, в основном, в матчах с сильными соперниками. Так, уступили недавно «горожане» «Арсеналу» в АПЛ (1:5), а также мадридскому «Реалу» в обеих встречах 1/16 финала ЛЧ — 2:3 и 1:3. Как по мне, совершенно по делу проигрывал коллектив.

Но сейчас я жду интересной развязки в их паре. «Ман Сити» вылетел из ЛЧ, что для него является ударом. Так что сейчас перезагрузиться эмоционально могут горожане, победив «Ливерпуль» в итоге. Пусть и лёгкого успеха я тут, конечно, не жду», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».