«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу АПЛ 23 февраля

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 2.75.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль», матч 26-го тура АПЛ, по моему мнению, является главной игрой этих выходных в Европе. На данный момент «Ман Сити» — четвёртый в таблице. Дома играет результативно, в среднем два и три забитых мяча за встречу. Но возможное отсутствие Холанда из-за травмы, а также очень сильный соперник не позволят хозяевам забить два мяча. Это моё мнение.

«Ливерпулю» у себя на поле в рамках АПЛ «Ман Сити» проигрывал очень давно, в 2015 году. Но в нынешнем состоянии не уступить им будет очень сложно. Да, «Ливерпуль» немного притормозил в последнее время, дважды на выезде сыграв вничью в чемпионате. Но всё равно он имеет +8 над «Арсеналом», хотя на один матч у них больше. И в этом матче, как мне кажется, одержат победу «красные», потому что в их команде есть волшебник по имени Мохаммед Салах.

Поэтому можно рассмотреть победу «Ливерпуля» с точным счётом 1:2, 1:3, 1:4. Ведь «Ман Сити» свой «голик» забьёт. Но я склоняюсь всё-таки к следующему прогнозу: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 за 2.75. Всё же в 20 домашних матчах сезона-2024/2025 хозяева не забили лишь дважды — в Лиге чемпионов «Интеру» и в АПЛ «Тоттенхэму», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».