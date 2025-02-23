«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.75.

«Главный матч 26-го тура английской Премьер-лиги – «Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Да, сейчас только одна из этих команд претендует на чемпионство. Но всё равно это топовая вывеска. Я даже жду, что неожиданно может закончиться встреча.

Тяжёлые несколько недель провели соперники, терпели много неудач. «Манчестер Сити» чередовал матчи в чемпионате и Кубке Англии с 1/16 финала Лиги чемпионов. И в еврокубке подопечным Гвардиолы не удалось справиться с «Реалом» Мадрид, оба раза они проиграли – 2:3 и 1:3. Сейчас «сливочные» всё-таки на другом уровне. В домашних матчах же лучше выступала команда. После разгрома от «Арсенала» (1:5) обыграла она «Ньюкасл» (4:0), а в Кубке Англии прошла «Лейтон Ориент» (2:1).

«Ливерпуль» не участвовал в 1/16 плей-офф ЛЧ, он прошёл напрямую в 1/8 финала. Но всё равно каждые четыре дня выступал коллектив в последние недели. У него были перенесённые туры АПЛ, причём в обоих «красные» потеряли очки. Сперва в дерби они не справились с «Эвертоном» (2:2), а пару дней назад ещё и с «Астон Виллой» вничью сыграли (2:2). До этого ещё и из Кубка Англии вылетели мерсисайдцы от «Плимута» (0:1).

В таблице АПЛ «Ливерпуль» всё ещё лидирует. Сейчас у него на один матч больше, чем у второго «Арсенала». Если «канониры» смогут выиграть в этой одной встрече, то разрыв между ними сократится до пяти очков, что всё равно довольно много, так что у «красных» сохраняются хорошие шансы на чемпионство. Ну а «Ман Сити» сейчас всеми силами борется за финиш в топ-4, за Лигу чемпионов. Пока он идет на четвёртом месте, но обгоняет несколько соперников выше на минимальное количество очков.

Да, тут вроде бы более очевидна победа «Ливерпуля». Клуб намного лучше проводит сезон, является главным претендентом на чемпионство. Но сейчас преимущества в игровой форме ни у кого нет. А вот мотивация у «горожан» будет особенная. Учитывая, как они порой проваливают этот сезон, только что вылетели из ЛЧ, на этот матч команда Гвардиолы может настроиться по-особенному.

Так что я рискну и поверю тут в «горожан». Ставлю на их победу за 2.75», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».