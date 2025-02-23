«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: ставка Игоря Семшова на встречу АПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет за 1.70.

«На стадионе «Этихад» состоится центральный матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль».

«Ливерпуль» уверенно лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя, «Арсенал», на восемь очков. «Манчестер Сити» испытывал трудности в начале текущего сезона, но выправляет ситуацию. Клуб располагается на пятой строчке.

Перед предстоящей встречей обе команды столкнулись с кадровыми проблемами. У «Манчестер Сити» под вопросом участие ключевого нападающего Эрлинга Холанда, который получил травму в матче против «Ньюкасла» 15 февраля. Главный тренер Хосеп Гвардиола отметил, что решение о его участии будет принято после дополнительных медицинских тестов, но в матче с «Реалом» он сидел на скамейке.

«Ливерпуль» также не избежал потерь. Защитник Джо Гомес выбыл на длительный срок из-за серьёзной травмы.

В предыдущей встрече этих команд в декабре «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:0.

На родном стадионе «горожане» приложат все усилия, чтобы не проиграть лидеру чемпионата и реабилитироваться перед болельщиками за вылет из Лиги чемпионов. Поставим на то, что «Манчестер Сити» не проиграет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».