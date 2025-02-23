«Реал Сосьедад» — «Леганес»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Леганес» в 25-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: индивидуальный тотал «Реала Сосьедад» больше 1,5 за 2.00.

«Очень неровно играющий в этом сезоне «Реал Сосьедад» дома будет принимать «Леганес». «Леганес» тоже недалеко от зоны вылета, всего 24 очка у мадридской команды, хотя он обыграл и «Атлетико», и «Барселону». Но в последних четырёх матчах без побед пока у «Леганеса», еле-еле унесли ноги в домашнем матче против «Алавеса», сыграв вничью 3:3.

«Реал Сосьедад» очень неровно играет. И хорошо, что вернулся Арсен Захарян, он уже отметился голевой передачей классной на Оскарссона в матче Лиги Европы против «Мидтьюлланна». Домашняя игра сейчас, где не исключено, что с такой неровной игрой «Сосьедада» в обороне надо будет забивать минимум 2 мяча. Если брать последние матчи между этими командами на поле «Реала Сосьедад», то в двух играх из последних трёх баски с этой задачей справлялись. Сейчас, я надеюсь, тоже справятся, пусть не будет Субельдии, пусть не будет Бекера, который дисквалифицирован после удаления в Севилье в матче с «Бетисом». Не сказать, что «Леганес» суперубедительно играет в обороне, не всегда Дмитрович там может потащить.

Домашняя игра для «Реала Сосьедад». Думаю, что минимум 2 мяча они забить должны. Мой прогноз – «индивидуальный тотал «Реала Сосьедад» больше 1,5» за «двойку», — приводит слова Генича «РБ Спорт».