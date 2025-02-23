«Комо» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Комо» — «Наполи».

Ставка: победа «Наполи» со счётом 2:1 за 8.40.

«Комо» и «Наполи» встретятся в 26-м туре чемпионата Италии. Тут всё очевидно: лидер турнира обязан обыгрывать соперника. С другой стороны, неаполитанцы не лучшим образом выступали в последнее время. А «синие» уже играют намного лучше, чем на старте сезона. Так что исход может быть и не таким очевидным.

На данный момент «Наполи» всё ещё лидирует. И это при том, что в трёх последних турах он не выигрывал. Трижды кряду клуб сыграл вничью, поделил очки он с «Ромой» (1:1), с «Удинезе» (1:1) и с «Лацио» (2:2). Да, всё это крепкие соперники, но за лидерство с командой Конте они явно не борются.

И повезло неаполитанцам, что «Интер» со второй строчки не сумел воспользоваться их неудачами. Ранее миланцы «шли по пятам» лидера, отставая от него совсем на немного. Но как раз в последних турах команда Индзаги тоже перестала стабильно выигрывать, даже дважды уступила. Так что разрыв между ними сохраняется, пусть теперь и насчитывает два очка, а не три, как это было раньше.

«Комо» же в целом выступает хорошо. Особенно если сравнивать со стартом сезона, когда клуб часто проигрывал и шёл в зоне вылета. Но в последние месяцы подопечные Фабрегаса набрали форму, привыкли к уровню Серии А. С 25 очками коллектив давно поднялся из зоны вылета, сейчас идёт на 13-й строчке, имея небольшой отрыв от преследователей со дна турнира.

И мог бы «Комо» идти ещё выше, но трижды он проиграл недавно — 1:3 с «Аталантой», 0:2 с «Болоньей» и 1:2 с «Ювентусом». Причём была у «синих» и четвёртая игра с более сильным противником, но в ней они победили — 2:0 с «Фиорентиной».

Я тут не верю в разгромное поражение «Комо». Клуб в последние месяцы выглядел неплохо. Да, часто он проигрывал недавно, но даже в этих встречах доставлял проблемы соперникам, забивал. Так что легко «Наполи» тут не будет, особенно если учесть его серию ничьих.

Не жду тут сухой победы гостей. Ставлю на выигрыш «Наполи» со счётом 2:1 — котировка 8.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».