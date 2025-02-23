Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бавария» — «Айнтрахт»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

«Бавария» — «Айнтрахт»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт».

Ставка: «Бавария» не проиграет и обе забьют за 1.72.

«Бавария» против «Айнтрахта» в 23-м туре немецкого чемпионата. «Бавария» прошла в следующий раунд Лиги чемпионов, в 1/8 финала. Сделала она это с огромным трудом, правда. В ответном матче с «Селтиком», во-первых, удивил состав Компани. Во-вторых, игра была не самой лучшей, прямо скажем, и до 90+5-й минуты «Бавария» проигрывала, уходила в дополнительное время. Но потом Дэвис счёт сравнял. Такую игру «Бавария» показала после провала с «Байером» на прошлых выходных. Провала по игре, не по результатам. Ничья клуб устроила. Ну и до этого в первом матче с «Селтиком» в ЛЧ в последние 20 минут «Бавария» была плоха.

Германия — Бундеслига . 23-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а «Айнтрахт» постепенно учится жить без Мармуша, который ушёл в «Ман Сити». «Айнтрахт» — очень хорошая контратакующая команда, в первом круге сыгравшая вничью с «Баварией» дома 3:3. Там, конечно, солировал Мармуш. Но и без него постепенно мы видим, что клуб привыкает играть, и Узун больше получает игрового времени, и Экитике чувствует, что он теперь лидер, и Гётце отличный футбол показывает.

Так что, я думаю, «Баварии» будет непросто. И я думаю, что это будет матч, в котором она пропустит. Поэтому я возьму комбинированную ставку – «Бавария» не проиграет и обе забьют с коэффициентом 1.72», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Бавария» — «Айнтрахт». Как же не вовремя, Гарри Кейн
«Бавария» — «Айнтрахт». Как же не вовремя, Гарри Кейн
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android