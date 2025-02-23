«Бавария» — «Айнтрахт»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт».

Ставка: «Бавария» не проиграет и обе забьют за 1.72.

«Бавария» против «Айнтрахта» в 23-м туре немецкого чемпионата. «Бавария» прошла в следующий раунд Лиги чемпионов, в 1/8 финала. Сделала она это с огромным трудом, правда. В ответном матче с «Селтиком», во-первых, удивил состав Компани. Во-вторых, игра была не самой лучшей, прямо скажем, и до 90+5-й минуты «Бавария» проигрывала, уходила в дополнительное время. Но потом Дэвис счёт сравнял. Такую игру «Бавария» показала после провала с «Байером» на прошлых выходных. Провала по игре, не по результатам. Ничья клуб устроила. Ну и до этого в первом матче с «Селтиком» в ЛЧ в последние 20 минут «Бавария» была плоха.

Ну а «Айнтрахт» постепенно учится жить без Мармуша, который ушёл в «Ман Сити». «Айнтрахт» — очень хорошая контратакующая команда, в первом круге сыгравшая вничью с «Баварией» дома 3:3. Там, конечно, солировал Мармуш. Но и без него постепенно мы видим, что клуб привыкает играть, и Узун больше получает игрового времени, и Экитике чувствует, что он теперь лидер, и Гётце отличный футбол показывает.

Так что, я думаю, «Баварии» будет непросто. И я думаю, что это будет матч, в котором она пропустит. Поэтому я возьму комбинированную ставку – «Бавария» не проиграет и обе забьют с коэффициентом 1.72», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».