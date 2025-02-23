«Кальяри» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Кальяри» — «Ювентус».

Ставка: 1:1 за 5.80.

«Кальяри» и «Ювентус» проведут игру в 26-м туре чемпионата Италии. Туринцы на днях вылетели из Лиги чемпионов. Настрой у них явно не самый лучший. Предположу, что хозяевам поля тут какие-то очки удастся набрать.

Не все ожидали, что ПСВ даст равный бой «Ювентусу» в 1/16 финала. Тем более когда в первом матче представитель Серии А победил 2:1. Но вот во второй встрече уже нидерландцы владели инициативой, более собранно выступили, победили 2:1, а в добавленное время забили ещё один – 3:1 по итогу и выход в 1/8 финала. «Юве» же вылетел из еврокубка.

Но я бы не сказал, что совсем закономерно проиграли туринцы. Они находились в хорошей форме, шли на серии из четырёх побед кряду. Причём ранее подопечные Мотты смогли «Интер» обыграть в Серии А (1:0). В таблице «старая синьора» наконец поднялась в топ-4, где на время даже закрепилась. Но о топ-3 «Юве» пока рано думать – разрыв составляет пять и более очков.

«Кальяри» же в целом для своего уровня тоже выступает не так плохо. Учитывая то, как у него идёт сезон, главное для клуба – сохранить прописку в турнире. И пока с этой задачей красно-синие справляются, идут на 14-м месте, уже имея небольшой отрыв от зоны вылета. Чуть оторвался от неё коллектив после последних туров, в которых он набрал очки – 2:1 с «Пармой» и, что более важно, 0:0 с «Аталантой».

Я тут рискну и поверю в то, что «Ювентус» не победит. Он только что вылетел из Лиги чемпионов, играл 120 минут с ПСВ. «Кальяри» же выглядел чуть лучше недавно.

Так что в их паре жду ничьей – 1:1 за 5.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».