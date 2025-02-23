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«Салават Юлаев» — ЦСКА: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ в Уфе

«Салават Юлаев» — ЦСКА: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ в Уфе
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.26.

«ЦСКА в этом сезоне выступает крайне нестабильно. В регулярном чемпионате у команды была серия из 11 побед, но в последние месяцы армейцев снова лихорадит. Сейчас у них три поражения кряду — дважды от «Сочи» и один раз от минского «Динамо». За эти три матча ЦСКА забросил всего три шайбы, что крайне мало. Кроме того, команда продолжает испытывать кадровые проблемы: травмирован основной вратарь Просветов, а также недоступны Абрамов и Саморуков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На фоне нестабильного ЦСКА «Салават Юлаев» выглядит немного увереннее. Команда играет практически в оптимальном составе, а недавно восстановился Джошуа Ливо, пропустивший несколько матчей и Матч звёзд из-за сотрясения. Однако уфимцы тоже не безупречны — в последних двух встречах они уступили «Ладе» (0:3) и «Витязю» (1:3). Эти матчи были на выезде, где «СЮ» в этом сезоне выступает слабо. Дома же команда играет куда лучше.

В первой очной встрече сезона, 8 октября в Москве, ЦСКА обыграл «Салават» (2:0). Однако в предстоящем матче уфимцы имеют все шансы взять реванш. Моя ставка — победа «Салавата», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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