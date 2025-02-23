«Спартак» — «Динамо» Минск: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Москве

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Динамо» Минск за 3.00.

«Команда Квартальнова в текущем выезде по московскому региону взяла шесть очков из шести с разницей шайб 13:3. Причем все матчи выиграны убедительно, по делу, с полным ледовым преимуществом над солидными и вроде бы звёздно укомплектованными соперниками. Высока вероятность того, что в воскресенье у белорусов будет четвёртая подряд победа.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК Спартак Москва Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Красно-белые вроде бы и неплохо проводят домашнюю серию. Но с качественным силовым давлением, которым так славятся минские динамовцы, атака «Спартака» в предыдущих встречах не сталкивалась. А столкнувшись с противодействием обученного, физически готового соперника, команда Жамнова в этом сезоне постоянно уходит в тень, особенно в чужой зоне. Советовал бы ставить на гостей — ведь и суммарное мастерство их состава позволяет забивать оппонентам уровня «Спартака» немало. Победа «Динамо» будет не только уверенной, но и результативной, трибуны увидят больше пяти голов в матче», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».