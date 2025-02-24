Названы шансы «Ромы» продлить удачную серию в чемпионате Италии

24 февраля в матче 26-го тура итальянской Серии А «Рома» примет «Монцу». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Фабио Мареска.

«Рома» в пяти предыдущих турах чемпионата Италии набрала 13 очков из 15 возможных.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитам хозяев. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.32, что составляет приблизительно 74% вероятности.

Победа «Монцы» оценивается коэффициентом 11.5 — в районе 8%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50, что составляет примерно 18%.

В то же время аналитики считают, что матч «Рома» — «Монца» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.