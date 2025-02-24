Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Ромы» продлить удачную серию в чемпионате Италии

Названы шансы «Ромы» продлить удачную серию в чемпионате Италии
Аудио-версия:
Комментарии

24 февраля в матче 26-го тура итальянской Серии А «Рома» примет «Монцу». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Фабио Мареска.

Материалы по теме
«Рома» — «Монца». Где же Раньери был раньше?
«Рома» — «Монца». Где же Раньери был раньше?

«Рома» в пяти предыдущих турах чемпионата Италии набрала 13 очков из 15 возможных.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитам хозяев. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.32, что составляет приблизительно 74% вероятности.

Победа «Монцы» оценивается коэффициентом 11.5 — в районе 8%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50, что составляет примерно 18%.

В то же время аналитики считают, что матч «Рома» — «Монца» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Материалы по теме
Миранчук не Месси, но конкуренцию составит. Чего ждать от нового сезона МЛС
Миранчук не Месси, но конкуренцию составит. Чего ждать от нового сезона МЛС
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android