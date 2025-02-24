«Рома» — «Монца»: прогноз на матч в Риме

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Рома» — «Монца».

Ставка: «Рома» победит с форой (-1.5) за 1.90.

В отличие от тянущейся к свету «Ромы», «Монца» блуждает в потёмках. Достаточно забавная история получилась с Алессандро Нестой. Из-за неудовлетворительных результатов он был отправлен в отставку, но экс-защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти справлялся не лучше, поэтому легенду итальянского футбола вернули к исполнению обязанностей.

«Монца» как занимала последнее место в турнирной таблице Серии А, так и продолжает его занимать. Шансов сохранить прописку в элитном дивизионе ничтожно мало. Не только потому, что отставание огромное. Много серьёзных кадровых потерь, эмоциональный упадок, низкое качество командной игры. Целый букет.

В предыдущих пяти турах Серии А «Монца» уступила «Болонье» (1:3), «Дженоа» (0:2), «Вероне» (0:1) и «Лацио» (1:5), а также сыграла вничью с «Лечче» (0:0). От сильных соперников обычно пропускает много. Проигрывает с разницей в два и более мячей. С огромной долей вероятности и матч в Риме сложится таким образом. То есть хозяева выиграют с уверенной разницей в счёте.