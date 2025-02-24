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«Севилья» — «Мальорка»: прогноз на матч Ла Лиги

«Севилья» — «Мальорка»: прогноз на матч Ла Лиги
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Севилья» — «Мальорка».

Ставка: «Севилья» победит за 2.10.

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Пока что команда Пимьенты располагается на 13-м месте в турнирной таблице Примеры. Однако постепенно она прибавляет и сокращает расстояние от зоны попадания в еврокубки. Во встрече последнего тура на выезде разгромила «Вальядолид» (4:0). Отставание от занимающей седьмую строчку «Мальорки» небольшое — три очка. Как раз одна победа.

«Мальорка» грозилась стать одной из главных сенсаций сезона, но на длинную дистанцию эмоций не хватило. Проиграла 7 из 13 последних матчей чемпионата Испании. Все победы одержала над располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами.

Ресурсов для творчества у Хагобы Аррасате немного. Элитных и техничных футболистов в составе значительно меньше, чем у «Севильи». Во встречах с соперниками посильнее приходится делать ставку на игру от обороны и попытки убежать в быстрые контратаки. Как показывает практика, эта тактика редко приносит плоды.

Красно-белые выиграли три из четырёх последних очных встреч в качестве домашней команды. Другая ознаменовалась ничьей. Вряд ли в этот раз «Мальорка» чем-то удивит. «Севилья» сильнее. Помешать набрать три очка может только невезение или удаление. Думается, что всё сложится хорошо и поддержка болельщиков поможет добыть три очка.

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