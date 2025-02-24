«Севилья» — «Мальорка»: определён фаворит матча

24 февраля в матче 25-го тура испанской Примеры встретятся «Севилья» и «Мальорка». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный арбитр — Алехандро Муньис Руис.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Севильи» предлагается с коэффициентом 2.10, что равно приблизительно 47% вероятности.

Победа «Мальорки» оценивается коэффициентом 4.10 — в районе 24%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40, что составляет около 29%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Севилья» — «Мальорка» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.