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«Галатасарай» — «Фенербахче»: прогноз и ставка на матч чемпионата Турции

24 февраля в матче 25-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» примет «Фенербахче». Межконтинентальное дерби пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 2.32, что составляет приблизительно 41% вероятности.

Победа «Фенербахче» оценивается коэффициентом 2.90 — в районе 33%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет примерно 26%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Галатасарай» — «Фенербахче» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.36.