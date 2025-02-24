«Галатасарай» — «Фенербахче»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч чемпионата Турции «Галатасарай» — «Фенербахче».

Ставка: «Фенербахче» победит за 2.90.

«Галатасарай» не выиграл ни одного из пяти последних матчей в Лиге Европы. И покинул турнир, уступив по сумме двух матчей «АЗ Алкмар» (1:4 и 2:2). Важную роль сыграло удаление, однако и без него результат вряд ли был бы другим. Немаловажно, что в ответной встрече подопечные Окана Бурука оставили много сил. Нельзя было безвольно проигрывать на глазах у родных болельщиков. Их поддержка очень нужна в игре с «Фенербахче».

Вопрос только в том, поможет ли поддержка поклонников избежать поражения. «Жёлтые канарейки» на ходу, а вот «Галатасарай» явно не в лучшем расположении духа. И игра не идёт, и травмы докучают. В лазарете находятся Мауро Икарди и Альваро Мората. Хорошо хоть взятый у «Наполи» в аренду Виктор Осимхен восстановился. На него вся надежда.

В победу «Фенербахче» верится больше. Не только потому, что у него лучше психологическая составляющая и есть желание свести счёты. Дело в турнирной мотивации. Отставание от «Галатасарая» составляет шесть очков. Для того чтобы претендовать на золотые медали турецкой Суперлиги, надо обязательно выигрывать.