Овечкин оформил хет-трик в матче с «Эдмонтоном». Сыграл коэффициент 15.0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3).

Теперь на его счету 882 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 12 шайб.

Александр Овечкин отличился во втором периоде при счёте 2:1 в пользу «Кэпиталз». Свою вторую шайбу форвард забросил через 10 минут, реализовав большинство. Третий гол Овечкин забил на 58-й минуте, отправив шайбу в пустые ворота.

Букмекеры считали «Вашингтон» фаворитом, принимая ставки на победу «Кэпиталз» в основное время с коэффициентом 2.40. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 2400 рублей.

Успех «столичных» с учётом овертайма и буллитов шёл за 1.85, на тотал больше 6.5 гола давали 1.90. Гол Овечкина шёл за 1.80, дубль россиянина оценивался в 4.00, на хет-трик российского нападающего давали 15.0.