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«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» — 2:0. Зашёл коэффициент 14.0

«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» — 2:0. Зашёл коэффициент 14.0
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В матче 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:0.

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Оба мяча были забиты до перерыва. На 14-й минуте вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счёт с передачи Доминика Собослаи. В концовке первого тайма уже Собослаи увеличил преимущество своей команды с передачи Салаха.

Букмекеры считали фаворитом мерсисадйцев. Ставки на победу подопечных Арне Слота принимались с коэффициентом 2.27: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2270 рублей.

Успех «Манчестер Сити» оценивался в 3.10, ничья шла за 4.10. На тотал меньше 2.5 мяча можно было заключить пари за 3.00, тотал меньше 3.5 гола шёл за 1.85.

Ставки на «обе забьют — нет» принимались за 3.20, победа «Ливерпуля» всухую оценивалась в 6.00. На точный счёт 2:0 в пользу гостей давали 14.0.

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