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«Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз и ставки на матч в Ярославле

«Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз и ставки на матч в Ярославле
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25 февраля состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ярославский «Локомотив» примет московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.17, что составляет 44% вероятности.

Победа «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.20 (около 30% вероятности), поставить на ничью можно за 3.60 (примерно 26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Локомотив» — «Динамо» Москва получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.98, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.83.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 13.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.50.

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