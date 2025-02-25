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«Локомотив» — «Динамо»: прогноз на матч 25 февраля

«Локомотив» — «Динамо»: прогноз на матч 25 февраля
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру КХЛ «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: «Локомотив» победит за 2.17.

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Ярославцы проиграли только 3 из 11 последних очных встреч. Шесть побед одержали по итогам 60 минут. Намечается седьмая. Безвыигрышная серия москвичей насчитывает уже три матча. Уступили «Спартаку» (2:3 ОТ), «Сочи» (3:5) и минскому «Динамо» (0:5).

После крупного и сухого поражения Алексей Кудашов поделился мнением, что на этом этапе команде может быть полезно «получить по соплям». Тренер остался недоволен скоростью движения своих подопечных. Признался, что придётся скорректировать план тренировок, повысить физические нагрузки. В общем, состояние не оптимальное.

Вопрос только в том, как быстро бело-голубые адаптируются к ритму. Начинание хорошее. К началу плей-офф как раз всё должно быть налажено, а до тех пор не избежать проблем и провалов в динамике. Ноги хоккеистов московского клуба с очень высокой долей вероятности будут ватными. Как ни посмотри, «Локомотив» — фаворит. Он стабильнее и будет окрылён поддержкой болельщиков.

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