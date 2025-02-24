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«Севилья» — «Мальорка»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Севилья» — «Мальорка»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Севилья» — «Мальорка».

Ставка: победа «Севильи» за 2.08.

«Севилья» в последних пяти матчах чемпионата одержала две победы, два раза сыграла вничью и потерпела одно поражение. Команда располагается на 14-м месте, имея в активе 31 очко. В составе «Севильи» стоит отметить Доди Лукебакио, который является одним из лучших бомбардиров команды. Однако команда столкнулась с кадровыми проблемами: полузащитник Альберт-Самби Локонга и защитник Куасси пропустят матч из-за травм.

«Мальорка» в последних четырёх встречах Примеры одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. В предыдущем туре команда обыграла «Лас-Пальмас» со счётом 3:1. «Мальорка» также имеет свои потери: полузащитники Ману Морланес и Саму Кошта не смогут принять участия в предстоящей встрече из-за травм.

Испания — Примера . 25-й тур
24 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последних пяти очных противостояниях «Севилья» одержала три победы, «Мальорка» — одну, и один матч завершился вничью. Последняя встреча команд, состоявшаяся 27 августа 2024 года, завершилась нулевой ничьей.

Несмотря на то что «Мальорка» находится выше в турнирной таблице, команда сейчас не в оптимальной форме. «Севилья» в оставшихся турах будет стараться попасть в зону еврокубков. Поставим на победу «Севильи», которая к тому же будет играть дома», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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