Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Севилья» — «Мальорка»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

«Севилья» — «Мальорка»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Севилья» — «Мальорка».

Ставка: победа «Севильи» 2:1 за 8.60.

«Севилья» встретится с «Мальоркой» в 25-м туре чемпионата Испании. Отдаю тут предпочтение хозяевам поля, несмотря на то что в турнире они пока идут ниже.

«Мальорка», если рассматривать только расположение в таблице, пока проводит сезон лучше соперника. Она даже претендует на еврокубки — с 34 очками идёт на седьмой строчке, в одном очке от «Райо Вальекано» с шестой позиции. «Севилья» уже привычно идёт ближе к середине турнира — 13-е место с 31 очком.

Испания — Примера . 25-й тур
24 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но вот последние результаты у них были разными. «Севилья» выглядела лучше — у неё всего одно поражение в пяти встречах, 1:4 от «Барселоны», что вполне объяснимо. Но вот в остальных встречах «красно-белые» набирали очки, по два раза сыграли вничью и победили. Хотя соперник с позиций выше за этот период у «Севильи» был только один — «Жирона» (2:1).

Но у «Мальорки» дела всё равно шли хуже, недавно у неё была серия без побед, во время которой клуб ещё часто уступал. Несколько раз потерял очки он в матчах с нижестоящими соперниками — 0:1 от «Бетиса» и 1:1 с «Осасуной». Серия прервалась только в прошлом туре — 3:1 с «Лас-Пальмасом», борющимся за выживание.

У «Севильи» неплохая статистика матчей с «Мальоркой» — в пяти играх у неё было три победы и одна ничья. Сейчас я тоже отдам предпочтение «красно-белым». Они явно лучше выглядели, набирали больше очков. У «Мальорки» же шла серия без побед ещё совсем недавно», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Севилья» — «Мальорка». Рекордсмен Лиги Европы возвращается!
«Севилья» — «Мальорка». Рекордсмен Лиги Европы возвращается!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android