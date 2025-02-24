«Севилья» — «Мальорка»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Севилья» — «Мальорка».

Ставка: победа «Севильи» 2:1 за 8.60.

«Севилья» встретится с «Мальоркой» в 25-м туре чемпионата Испании. Отдаю тут предпочтение хозяевам поля, несмотря на то что в турнире они пока идут ниже.

«Мальорка», если рассматривать только расположение в таблице, пока проводит сезон лучше соперника. Она даже претендует на еврокубки — с 34 очками идёт на седьмой строчке, в одном очке от «Райо Вальекано» с шестой позиции. «Севилья» уже привычно идёт ближе к середине турнира — 13-е место с 31 очком.

Но вот последние результаты у них были разными. «Севилья» выглядела лучше — у неё всего одно поражение в пяти встречах, 1:4 от «Барселоны», что вполне объяснимо. Но вот в остальных встречах «красно-белые» набирали очки, по два раза сыграли вничью и победили. Хотя соперник с позиций выше за этот период у «Севильи» был только один — «Жирона» (2:1).

Но у «Мальорки» дела всё равно шли хуже, недавно у неё была серия без побед, во время которой клуб ещё часто уступал. Несколько раз потерял очки он в матчах с нижестоящими соперниками — 0:1 от «Бетиса» и 1:1 с «Осасуной». Серия прервалась только в прошлом туре — 3:1 с «Лас-Пальмасом», борющимся за выживание.

У «Севильи» неплохая статистика матчей с «Мальоркой» — в пяти играх у неё было три победы и одна ничья. Сейчас я тоже отдам предпочтение «красно-белым». Они явно лучше выглядели, набирали больше очков. У «Мальорки» же шла серия без побед ещё совсем недавно», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».