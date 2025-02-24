«Рома» — «Монца»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Монца».

Ставка: победа «Ромы» и ТБ 2.5 за 1.85.

«Рома» сыграет с «Монцей» в 26-м туре Серии А. Римляне обошли «Порту» в ответном матче Лиги Европы 3:2 в четверг. В турнире клуб прошёл в следующий раунд, в 1/8 финала. Это было непросто, но «Рома» своё дело сделала. Она в принципе в Серии А далеко от зоны Лиги чемпионов сейчас, но команда в состоянии добраться до зоны еврокубков. И с Раньери, в общем, у «Ромы» всё нормально складывается в целом, если считать, что сезон тяжёлый, да и провальный — так и есть. Но в последних восьми матчах у «Ромы» было пять побед.

И я думаю, что «Рома», конечно, явный фаворит сейчас дома. Плюс, матч вынесен на понедельник, то есть время на восстановление и подготовку было. Это лучше, чем играть в воскресенье после четверга. «Монца» же на последнем месте идёт, и в девяти очках она находится от спасительного места. Команда уволила Боккетти, вернула Несту, с которым начинала сезон. Неста уже дебютировал после своего возвращения, в прошлом туре сыграл с ним клуб вничью с «Лечче». Причём «Монца» в том матче больше владела мячом, но ударов у соперника было в два раза больше. Они сыграли в итоге нулевую ничью. В принципе, у «Монцы» в 19 матчах во всех турнирах всего одна победа, четыре ничьих и 14 поражений.

«Монца», конечно, в этой паре явный аутсайдер. Плюс, игра для «Ромы» домашняя. Я здесь мудрить не буду. Мне кажется, «Рома» должна успеть восстановиться и победить. Я возьму комбинированную ставку: победа «Ромы» и общий тотал голов в матче больше 2.5 с коэффициентом 1.85», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».