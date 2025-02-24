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«Сибирь» — «Адмирал»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Сибирь» — «Адмирал»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Адмирал».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.65.

«Сибирь» после классного январского спурта успокоилась (четыре поражения подряд плюс потеря очков в Астане). Видимо, рановато посчитали себя участниками плей-офф. В то же время прямой конкурент, «Нефтехимик», после Матча звёзд неожиданно берёт очки во всех матчах, причём три из пяти и вовсе выиграл. В итоге преимущество новосибирцев над конкурентом съёжилось до шести очков. И это при том, что у Нижнекамска впереди лёгкий календарь (из 10 оставшихся в регулярке встреч запросто можно выиграть 7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У сибиряков расписание ненамного труднее. Но терять очки прямо сейчас никак нельзя. Так что нас ждёт заруба уровня плей-офф, ведь «Адмирал» тоже никак не хочет уступать команде Епанчинцева вторую строчку. Высока вероятность ничьей в основное время. Либо минимальной победы приморцев – всё-таки атака «Сибири» в последнее время выглядит совсем безыскусно даже по сравнению с командой Тамбиева. Гостям будет нетрудно навязать сопернику оборонительный хоккей. Так что в этой встрече вряд ли будет заброшено больше четырёх шайб на двоих», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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