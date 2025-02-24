«Металлург» — «Северсталь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 24 февраля

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Северсталь».

Ставка: победа «Металлурга» и ТМ 5 за 3.10.

«Чемпионы во второй половине февраля выглядят очень неплохо. Три уверенные победы плюс игровое доминирование в гостях у «Авангарда» в прошлую среду. Вторым козырем «Металлурга» должны стать свежие ноги – команда не играла четыре дня. Третья причина поставить на победу хозяев – их способность сыграть в боевом стиле, кость в кость. Под напором таких соперников «Северсталь» нередко тушуется.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Да, команда Козырева всего лишь в субботу красиво раскатала ещё одного агрессивного оппонента в лице «Автомобилиста». Но она же буквально на днях разваливалась под давлением «Локомотива» и СКА. Так что особых шансов у гостей не видно. Ведь и вратарь уральцев Набоков близок к своей идеальной форме. Ставим на уверенную победу хозяев с тоталом меньше 5 шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».