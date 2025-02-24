Законопроект о создании Российского спортивного фонда внесли в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании Российского спортивного фонда. Целью этого документа называют улучшение распределения букмекерских целевых отчислений.

Согласно законопроекту, в фонд будут переводить целевые отчисления от соревнований, организованных международными и зарубежными федерациями. Это порядка 85% от всех целевых отчислений букмекеров.

«Практика распределения целевых отчислений от азартных игр выявила, что такое распределение не учитывает потенциал вида спорта, в том числе численность занимающихся видом спорта, количество наград, получаемых спортсменами на спортивных соревнованиях по виду спорта. Вследствие чего происходит неравномерное распределение финансовых ресурсов общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам и их неэффективное использование», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Фонд будет финансировать мероприятия по развитию физкультуры и спорта, проводить конкурсный отбор программ и проектов в области физкультуры и спорта, а также разрабатывать и реализовывать такие программы. Фонд будет финансировать развитие объектов социальной инфраструктуры и поддерживать образовательные учреждения, занимающиеся подготовкой спортсменов и тренеров.

Кроме того, фонд будет пропагандировать детско-юношеский и массовый спорт, проводить спортивные мероприятия в рамках этого направления и разрабатывать образовательные программы.

Оставшиеся 15% будут распределять, как делают это и сейчас. Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) будет распределять отчисления по федерациям в зависимости от объёма ставок.