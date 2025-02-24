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В России предложили отменить банковскую гарантию для букмекеров

В России предложили отменить банковскую гарантию для букмекеров
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Торгово-промышленная палата РФ направила в адрес заместителя министра финансов Ивана Чебескова письмо с предложением об отмене требования о наличии банковской гарантии для букмекерских контор.

«Выдача банковской гарантии сопровождается необходимостью обеспечения её покрытия в банке на сопоставимую сумму (в форме залога или депозита) и уплаты регулярных платежей, которые составляют от 5% до 10% от суммы банковской гарантии. Таким образом, букмекерские компании, наряду с уплатой налогов и целевых отчислений на поддержку и развитие спорта, несут значительную финансовую нагрузку по обслуживанию банковской гарантии», — указано в письме.

Представители букмекеров отмечают, что данная нагрузка сказывается на букмекерских коэффициентах и снижает привлекательность компаний для игроков.

Размер банковской гарантии для букмекерских компаний — не менее 500 млн рублей.

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