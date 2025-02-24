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Новую версию законопроекта о самоограничении от азартных игр внесли в Госдуму

Новую версию законопроекта о самоограничении от азартных игр внесли в Госдуму
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Группа депутатов внесла в Государственную Думу обновлённый текст законопроекта о добровольном отказе от участия в азартных играх. Предыдущий вариант не поддержал профильный комитет Госдумы.

В новой редакции установлен жёсткий срок самоограничения, он составит 12 месяцев. В этот период игрок не сможет заключать пари в букмекерских конторах и тотализаторах и посещать казино. При этом невозможно будет отозвать заявление.

Кроме того, предполагается, что заявление о самоограничении теперь будут подавать через портал «Госуслуги». Вести реестр таких игроков будет ППК «ЕРАИ». От подачи заявления до внесения игрока в реестр пройдёт не более 12 часов.

Кроме того, новый документ обязывает игорные заведения размещать QR-код, который будет вести на сайт «Госуслуг» для возможности немедленно установить самоограничения.

Комитет Государственной Думы по экономической политике принял законопроект к рассмотрению и направил на согласование президенту и в ответственные ведомства, которые могут предложить свои изменения до 11 марта. Документ могут рассмотреть в Госдуме в апреле 2025 года.

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