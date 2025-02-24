«Рома» — «Монца»: кто фаворит матча Серии А, ставки и коэффициенты

24 февраля в матче 26-го тура итальянской Серии А «Рома» примет «Монцу». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Фабио Мареска.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитам хозяев. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.32, что составляет приблизительно 75% вероятности. Победа «Монцы» оценивается коэффициентом 11.5 — в районе 8%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50, что составляет примерно 17%.

В то же время аналитики считают, что матч «Рома» — «Монца» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Беспроигрышная серия римлян в чемпионате Италии насчитывает уже девять встреч (шесть побед и три ничьих). В предыдущих двух турах обыграны «Венеция» (1:0) и «Парма» (1:0). Минимальная разница в счёте не должна вводить в заблуждение и сеять зерно сомнения. Во-первых, перед этим была сложная игра с лидирующим «Наполи» (1:1). Во-вторых, все мысли занимали встречи с «Порту» (1:1 и 3:2) в Лиге Европы.

«Монца» блуждает в потёмках. Достаточно забавная история получилась с Алессандро Нестой. Из-за неудовлетворительных результатов он был отправлен в отставку, но экс-защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти справлялся не лучше, поэтому легенду итальянского футбола вернули к исполнению обязанностей. «Монца» как занимала последнее место в турнирной таблице Серии А, так и продолжает его занимать.