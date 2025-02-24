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«Севилья» — «Мальорка»: во сколько начало матча Примеры, кто фаворит, прогноз

«Севилья» — «Мальорка»: во сколько начало матча Примеры, кто фаворит, прогноз
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24 февраля в матче 25-го тура испанской Примеры встретятся «Севилья» и «Мальорка». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный арбитр — Алехандро Муньис Руис.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Севильи» предлагается с коэффициентом 2.10, что составляет приблизительно 47% вероятности. Победа «Мальорки» оценивается коэффициентом 4.10 — в районе 23%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30, что составляет около 30%.

Испания — Примера . 25-й тур
24 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики уверены, что матч «Севилья» — «Мальорка» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

Гарсии Пимьенте хватило меньше круга, для того чтобы освоиться и донести свои идеи до футболистов «Севильи». Всего три поражения в 11 предыдущих матчах Ла Лиги, и все — от участвующих в чемпионской гонке команд: «Атлетико» (3:4), «Реала» (2:4) и «Барселоны» (1:4). Пока команда Пимьенты располагается на 13-м месте в турнирной таблице Примеры. Однако постепенно она прибавляет и сокращает отставание от зоны еврокубков.

«Мальорка» грозилась стать одной из главных сенсаций сезона, но на длинную дистанцию эмоций не хватило. Проиграла 7 из 13 последних матчей чемпионата Испании. Все победы одержала над располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами. И не без везения дома зацепилась за ничью с «Осасуной» (1:1).

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