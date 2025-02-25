«Барселона» — «Атлетико» Мадрид: прогноз на полуфинал Кубка Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на первый полуфинальный матч Кубка Испании «Барселона» — «Атлетико» Мадрид.

Ставка: ничья за 4.30.

Мадридский «Атлетико» сам очень хорош. Отстаёт от «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге всего на одно очко, напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов и идёт сейчас на серии из восьми матчей без поражений, выиграв при этом пять из них. А оборона? Оборона лучшая в чемпионате Испании. Причём с запасом лучшая.

Кроме того, именно мадридцы в конце прошлого года нанесли «Барселоне» её последнее на данный момент поражение. На выезде выиграли со счётом 2:1, забив победный мяч уже на 90+6-й минуте встречи. Так что в предстоящем кубковом матче будет логично ожидать такой же напряжённый футбол без ярко выраженного фаворита.

А с учётом ответной встречи, вероятно, никто не захочет форсировать события и бездумно бежать вперёд. История противостояний отнюдь не пестрит голевыми перестрелками. Не должно быть и теперь. Ничья со счётом 1:1 — весьма вероятный сюжет.