«Барселона» — «Атлетико»: букмекеры назвали фаворита полуфинала Кубка Испании

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Во вторник, 25 февраля, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» — «Атлетико» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 23:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонцам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа мадридского «Атлетико» оценивается в 4.60 (22%), а на ничейный исход в первом матче противостояния можно поставить за 4.30 (23%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (7.00).