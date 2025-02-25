«Интер» — «Лацио»: определён фаворит четвертьфинала Кубка Италии

25 февраля в матче 1/4 финала Кубка Италии померяются силами «Интер» и «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Интера» в основное время предлагается с коэффициентом 1.60, что составляет приблизительно 62% вероятности.

Победа «Лацио» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 6.00 — в районе 16%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40 (22%).

В то же время аналитики считают, что матч «Интер» — «Лацио» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.