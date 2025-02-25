«Интер» — «Лацио»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру Кубка Италии «Интер» — «Лацио».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.98.

За последние пять сезонов «Лацио» ни разу не выиграл на «Сан-Сиро» (пять поражений и одна ничья). Для всех без исключения важна поддержка родных болельщиков, но для римлян — в особенности. Во многом благодаря невероятной атмосфере на своём поле получилось победить «Наполи» (3:1) на предыдущей стадии Кубка Италии.

Марко Барони создал бойкую команду, которая быстро учится. Неплохо прибавили под его руководством многие игроки, в частности экс-защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго. Тем не менее стабильность в выступлениях римлян отсутствует. Они выиграли только 5 из 13 предыдущих матчей в Серии А.

Повышает градус интриги то, что в качестве футболиста Симоне Индзаги небезуспешно выступал за «Лацио» и карьеру тренера начал в этом клубе. Даже выиграл с римлянами Кубок Италии и два Суперкубка страны. С «Интером» уже две победы в первом турнире и три — во втором.

Могло быть четыре, если бы «Милан» в финале не совершил невероятный камбэк (отыгрался с 0:2). У Симоне Индзаги прекрасно получается настраивать подопечных на второстепенные турниры. Если не получилось выиграть Суперкубок Италии, значит, стимул поднять над головой другой трофей будет ещё выше. Кстати, «россонери» уже прошли в полуфинал. С нетерпением ждём дерби!