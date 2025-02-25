СКА — «Спартак»: назван фаворит матча КХЛ

Во вторник, 25 февраля, на льду «СКА Арены» в Санкт-Петербурге состоится матч СКА — «Спартак». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Романа Ротенберга. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «Спартака» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.10 — 31% вероятности. Если командам понадобится провести овертайм, сыграет коэффициент 3.90 (25%).

Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 8.30. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный матч. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.29.