Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Спартак»: назван фаворит матча КХЛ

СКА — «Спартак»: назван фаворит матча КХЛ
Комментарии

Во вторник, 25 февраля, на льду «СКА Арены» в Санкт-Петербурге состоится матч СКА — «Спартак». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Материалы по теме
«Локомотив» — «Динамо» Москва. Ярославль идёт на поправку
«Локомотив» — «Динамо» Москва. Ярославль идёт на поправку

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Романа Ротенберга. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «Спартака» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.10 — 31% вероятности. Если командам понадобится провести овертайм, сыграет коэффициент 3.90 (25%).

Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 8.30. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный матч. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.29.

Материалы по теме
«Барселона» — «Атлетико». На каждого Флика найдётся свой Симеоне
«Барселона» — «Атлетико». На каждого Флика найдётся свой Симеоне
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android