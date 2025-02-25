СКА — «Спартак»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч СКА — «Спартак».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Спартака» за 1.74.

СКА отнюдь не эталон стабильности. Время от времени сбоит. «Спартаку» этим надо пользоваться, если он хочет финишировать на второй строчке в Западной конференции. У московского клуба в активе 74 очка после 57 игр, но конкуренты рядом. «Северсталь» и «Динамо» Москва отстают на одно очко, ЦСКА — на два, «Динамо» Минск со СКА — на три.

С другой стороны, красно-белые едут в Санкт-Петербург после домашнего поражения от минского «Динамо» (0:3), хотя до этого одержали три яркие победы. Обыграть удалось нижегородское «Торпедо» (7:4), московское «Динамо» (3:2 ОТ) и новосибирскую «Сибирь» (6:2). Как видно, с реализацией что-то случилось, хотя всё было хорошо.

СКА, как мы уже поняли, играет более открыто, нежели минчане. А потому в предстоящем матче логично ждать много голов. «Спартак» в прошлый раз в Санкт-Петербурге забросил пять безответных шайб в ворота СКА. Хотя бы три сможет забросить и теперь.