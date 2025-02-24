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Турнир БЕТСИТИ Fight Nights 126 прошёл на Красной Поляне

Турнир БЕТСИТИ Fight Nights 126 прошёл на Красной Поляне
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21 февраля в Сочи состоялся первый в 2025 году в России международный турнир по смешанным единоборствам.

В соглавном бою встретились Александр Сарнавский и Адриано Мартинс. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

В главном бою вечера Дмитрий Бикрев нокаутировал Гойти Дазаева в первом раунде и остался чемпионом БЕТСИТИ Fight Nights в полусреднем весе. После победы Бикрев провел битву взглядов с Сарнавским. Бойцы дали предварительное согласие на титульный поединок в одном из следующих турниров.

Также в рамках турнира состоялось вручение премии Udar Awards, где БЕТСИТИ получил премию за вклад в развитие индустрии единоборств.

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