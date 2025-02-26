«Вашингтон» — «Калгари»: прогноз на матч 26 февраля

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Вашингтон» — «Калгари».

Ставка: «Вашингтон» победит + тотал больше 4.5 гола за 2.08.

Возобновил сезон после почти двухнедельного простоя «Вашингтон» очень мощно. Не ошибся Спенсер Карбери, предположив, что хоккеистам необходимо провести время с семьями, отвлечься и перезагрузиться. Вернулись на лёд с полным запасом энергии и новыми эмоциями, крупно на выезде победили сначала «Питтсбург» (8:3), а затем — «Эдмонтон» (7:3).

«Калгари» возобновил сезон гораздо скромнее. Не без труда победил аутсайдера — «Сан Хосе» (3:2). По собственным меркам «Флэймз» проводят неплохой сезон. Могут даже добыть путёвку в плей-офф, если повезёт. Пока что располагаются на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Однако ни в какое сравнение с «Вашингтоном» показатели «Калгари» не идут. «Флэймз» выиграли только три из девяти предыдущих матчей. Победили располагающиеся ниже в сводной таблице НХЛ команды. Пять поражений потерпели по итогам 60 минут.

Несмотря на старания голкиперов, пропускает «Калгари» часто. «Столичные» проиграли всего-навсего 2 из 10 последних очных встреч. Семь побед одержали по итогам 60 минут, и практически во всех соперники забросили на двоих больше четырёх шайб. С учётом того, в какой шикарной форме находится «Вашингтон», не приходится сомневаться, что сыграет верх по голам.