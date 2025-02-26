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«Ювентус» — «Эмполи»: прогноз на матч Кубка Италии

«Ювентус» — «Эмполи»: прогноз на матч Кубка Италии
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ювентус» — «Эмполи».

Ставка: «Ювентус» победит с форой (-1.5) за 2.00.

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Ох, не хочет команда Тьяго Мотты спокойной жизни. Не теряй очки из-за простых ошибок и аритмии в игре, уже давно была бы в 1/8 финала Лиги чемпионов и, вполне вероятно, боролась бы за скудетто. Ведь команда потерпела меньше всех поражений в Серии А (одно, если быть точным). Проблема в том, что ничьих больше, чем побед (13 против 12).

Ну а «Эмполи» после яркого отрезка в начале сезона начал затухать, и вот уже даже дыма нет. Огонь в глазах футболистов превратился в пепел, безвыигрышная серия в чемпионата Италии насчитывает уже 11 встреч (девять поражений и две ничьих). Жуткий кризис. Одной из главных причин сильного спада послужило огромное количество кадровых потерь.

В 11 последних матчах Серии А «Эмполи» пропустил 28 мячей (в среднем 2,5 гола за встречу). Заключить пари на победу «Ювентуса» с форой (-1.5) можно с коэффициентом 2.00. Несмотря на проблемы, «старая синьора» — безоговорочный фаворит. Будет чудом, если на своём поле не обыграет такого соперника с разгромным счётом. Сенсации не предвидится.

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