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«Ювентус» — «Эмполи»: прогноз и ставки на матч в Турине

«Ювентус» — «Эмполи»: прогноз и ставки на матч в Турине
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В среду, 26 февраля, в матче 1/4 финала Кубка Италии померяются силами «Ювентус» и «Эмполи». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ювентуса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.34, что составляет приблизительно 75% вероятности.

Победа «Эмполи» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 13.00 — в районе 7%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50 (18%).

В то же время аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Эмполи» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30.

Проход «Ювентуса» идёт за 1.17 (84%), итоговый успех «Эмполи» доступен за 6.00 (16%).

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