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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: букмекеры оценили шансы

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: букмекеры оценили шансы
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26 февраля состоится матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. Главный судья — Джарред Джиллетт.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.97, что равно около 50% вероятности.

Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 3.50 — в районе 28%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30, что составляет около 22%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.32.

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